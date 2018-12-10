Политика

Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с Россией
Газета.Ru
11:36

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Газета.Ru11:36
Дмитрий Песков
Очевидно одно - вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 11:36
с чего всё началось

Песков: непродление Украиной договора о дружбе с Россией вызывает сожаление Кремля

Непродление Киевом договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля, это проявление неуважения к украинцам. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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