Политика
Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с Россией
Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с РоссиейГазета.Ru11:36
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Газета.Ru11:36
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Очевидно одно - вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 11:36
с чего всё началось
Непродление Киевом договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля, это проявление неуважения к украинцам. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС11:42
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