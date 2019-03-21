Армия и оружие
Песков отреагировал на переброску американских B-52 в ЕвропуГазета.Ru 07:19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска шести американских стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность.
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Подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации. Скорее, наоборот, это вызывает дополнительную напряженность. Мы сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 08:46
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