Политика

Песков отреагировал на отставку главы Пентагона Мэттиса
Народные новости
04:30

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Песков прокомментировал мнения, что Мэттис удерживал Дональда Трампа от резких решений в прошлом — от эскалации на Корейском полуострове до крупного удара по Сирии.
Народные новости04:30
Дмитрий Песков
В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал - это, наверное, удел политологов и дело весьма неблагодарное.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКомсомольская правда 05:32

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Джеймс Мэттис
Американский военный деятель
Американский военный и государственный деятель, министр обороны США с 20 января 2017 года. Генерал Корпуса морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США с 9 ноября 2007 года до 2010 года. С 9 ноября 2007 по 8 сентября 2009 года - по совместительству Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации. До этого командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке. Генерал Мэттис также известен широкой общественности благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям, например однажды он сказал, что ему «чертовски весело стрелять в некоторых людей».
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