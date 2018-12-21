Политика
Песков отреагировал на отставку главы Пентагона Мэттиса
Песков отреагировал на отставку главы Пентагона МэттисаНародные новости04:30
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Песков прокомментировал мнения, что Мэттис удерживал Дональда Трампа от резких решений в прошлом — от эскалации на Корейском полуострове до крупного удара по Сирии.
Народные новости04:30
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В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал - это, наверное, удел политологов и дело весьма неблагодарное.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКомсомольская правда 05:32
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Армия и оружие
Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии, к востоку от реки Евфрат, после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:50
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В Раде попросили Порошенко объявить войну России
На рассмотрение Верховной рады внесли проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России, разорвать с ней все дипотношения и прекратить транспортное сообщение.
Обновлено в 08:03
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Трамп объявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Роскомнадзор начал проверку BBC
Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.
Обновлено в 02:28
Политика
МИД отреагировал на смерть россиянина в украинской колонии
Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о смерти россиянина Валерия Иванова в Львовской колонии.
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Политика
Медведев сменил руководителя Росимущества
Бывший руководитель московского главка СК Вадим Яковенко сменил Дмитрия Пристанскова на посту главы Росимущества.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Американская разведка узнала об очередном успешном испытании Россией гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) «Циркон», от которой США пока не в состоянии защититься, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:31
Политика
Албин заявил о готовности уйти в отставку после скандала с дольщиками
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил о готовности покинуть свой пост в связи с проблемами обманутых дольщиков в городе.
Обновлено в 05:55
Политика
ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне
В ОБСЕ представили доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Документ был подготовлен по инициативе 16 западных стран.
Обновлено в 00:44
Политика
Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов.
Обновлено в 06:07
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Россия выслала шведского дипломата
Россия выслала атташе посольства Швеции в Москве Калле Книивиля.
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Политика
Волкер заявил, что НАТО не готова включить в свой состав Украину
Отвечая на вопрос о военной помощи Киеву, $250 млн которой должны быть выделены через американский Конгресс, он сказал, что, вероятнее всего, о таком решении будет сообщено в начале 2019 года.
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Политика
Большинство украинцев считают свою жизнь невыносимой, показал опрос
Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Запущенный с Байконура военный спутник внесли в каталог ВКС России
Военный спутник, запущенный с Байконура в ночь на пятницу, внесли в каталог космических объектов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 08:38
Политика
Украина предложила РФ обменяться заложниками в январе 2019 года
Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске предложили Украине и Донбассу провести обмен заложниками 5 января 2019 года, заявила вице-спикер Верховной рады Украины, депутат Ирина Геращенко 21 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:40