Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал в интервью с журналистами информацию об отказе грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Артистка объявила об этом 30 июня на своей странице в Facebook.

Песков отреагировал на отказ выступать в России Катамадзе

Транспорт Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.

Путешествия В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.

Армия и оружие В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Энергетика Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.

Авто Названы цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber Новый семиместный компактвэн Renault Triber, продажи которого начнутся уже в июле, оценили в 440 000 – 580 000 рупий (400 – 530 тыс. рублей по текущему курсу).

Общество Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.

Общество В июле появятся пореформенные пенсионеры С июля специалисты регионального отделения ПФР начнут назначать пенсии первой волне новосибирцев с учетом изменений пенсионного возраста.

Политика Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Футбол «Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО» "Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".

Общество В Москву вновь придет похолодание Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.

Энергетика Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока» После выхода из проекта Болгарии, которая переключилась на ЮГК, он был переименован в «Турецкий поток».

Общество Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Экономика Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.

Политика Грузия сменит посла на Украине Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.

Происшествия Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево "Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Общество Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.

Общество В России изменились правила продажи молока С 1 июля в России введены новые правила продажи молока.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.

Армия и оружие Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze «В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.