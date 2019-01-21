Песков отреагировал на данные о согласии Японии на часть КурилГазета.Ru 05:26

Российская сторона — и это тоже подтверждал президент Путин — намерена делать все возможное для того, чтобы это время по возможности сжать, минимизировать, но в то же время сжимать это время до бесконечности и делать это решение — выход на мирный договор — сиюминутным невозможно.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача части южных Курильских островов.

Песков отреагировал на данные о согласии Японии на часть Курил

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