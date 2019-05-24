Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандаламИзвестия 06:43
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следит ли российский лидер за делом сотрудников ФСБ.
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Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина. Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах. Это обычная, нормальная практика. Больше мне добавить нечего.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:48
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