Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандаламИзвестия 06:43

Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина. Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах. Это обычная, нормальная практика. Больше мне добавить нечего.

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