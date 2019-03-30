Песков опроверг желание США обсудить ситуацию в ВенесуэлеНациональная служба новостей 07:17

Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Песков сообщил, что на данный момент Соединенные Штаты Америки еще не обращались с запросом по поводу телефонного разговора глав государств. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным.

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