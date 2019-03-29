В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроектуLenta.ru 05:34

Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.

с чего всё началось

Та информация, которая появилась, не соответствует действительности. Пока разные варианты на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось. Поэтому говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного – неверно.

Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту

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