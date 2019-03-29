Политика
В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроектуLenta.ru 05:34
Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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Та информация, которая появилась, не соответствует действительности. Пока разные варианты на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось. Поэтому говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного – неверно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSM News 05:49
с чего всё началось
Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.Коммерсантъвчера в 15:34
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Песков опроверг, что Путин выступил против строительства ВСМ Москва-Казань
Московский Комсомолец05:40
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