Политика
Песков опроверг слова ПорошенкоNews.ru вчера в 15:02
«Никаких прикидок» относительно предстоящего саммита пока нет, передаёт его слова РИА Новости. Ранее, как сообщал News.ru, украинский президент заявил, что после проведения выборов главы государства планирует созвать встречу «нормандской четвёрки» (представителей России, Украины, Франции, Германии).
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Теннис
Роджер Федерер в 50-й раз вышел в финал турнира серии Masters
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский стал фаворитом британских букмекеров
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Гаджеты
Sony закрывает мобильное подразделение
Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алексея Панина не дает согласие на выезд дочери из страны
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
В США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в ходе брифинга, что Вашингтон может ответить на присутствие в Венесуэле российских военных как на дипломатическом уровне, так и на экономическом, в частности, путем введения санкций.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»
На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил «день тишины».
Обновлено в 02:40
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Ощутимое землетрясение произошло в Прибайкалье
Обновлено в 00:15
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
В Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне
Обновлено вчера в 15:07
Хоккей
Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»
Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России
К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Каноистка из Португалии родила в коме
Обновлено в 03:50
Религия
Когда отмечается Алексей Теплый и что предрекает этот день
Обновлено 28 марта в 10:11
Происшествия
Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани
По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Технологии
VPN-сервисы отказались сотрудничать с Роскомнадзором
OpenVPN, VyprVPN, VPN Unlimited, NordVPN и TorGuard отказались сотрудничать с Роскомнадзором, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей сервисов.
Обновлено в 02:29