Политика
Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной местиГазета.Ru 05:47
"В целом вы знаете в правовом поле такого понятия как традиции кровной мести нет", - отметил Песков. Ранее СМИ сообщали, что спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову.
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Мне неизвестно об этом заявлении, я его не видел сам, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать. В целом, вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция „кровной мести“, нет. И вряд ли это может укладываться в правовое поле, все-таки мы живем в правовом государстве.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 06:46
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