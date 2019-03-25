Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировойЭкономика сегодня 06:49
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что роль России в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить, пишет ФАН.
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Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Обновлено вчера в 23:42
Культура
Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 08:22
Футбол
«Реал» может купить Мбаппе летом за €280 млн
По информации издания, «Реал» намерен купить Мбаппе в летнее трансферное окно и готов заплатить за него €280 млн.
Обновлено в 09:47
Транспорт
ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права
Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено в 08:44
Спорт
Васильева: руководство СБР устранилось из моего дела о допинге
Биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свой допинговый скандал с пропуском тестов и заявила, что Союз биатлонистов устранился от дела и никак не участвовал в коммуникации биатлонистки с IBU.
Обновлено в 08:30
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
О сотрудничестве Киева и Вашингтона Прозоров рассказал, что в Киеве присутствуют представители американских спецслужб, но в здание СБУ они приезжают лишь на совещания и планирование конкретных операций.
Обновлено в 06:57
Авто
Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23%
Обновлено в 04:04
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзала
В Брянске опубликовали видео в первые минуты после трагического ДТП возле автовокзала, где погибли четыре человека и трое были ранены.
Обновлено в 04:26
Общество
К «ВКонтакте» подали новый иск за передачу МВД данных пользователей
Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов обвиняют «ВКонтакте» в передаче без их согласия персональных данных татарстанскому Центру по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Соответствующее заявление они направили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд
«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Компания «Конкорд» Евгения Пригожина получила лицензию на работу с возбудителями инфекций
Комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.
Обновлено в 08:41
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Галка крестила приемного сына
Актриса Светлана Галка крестила приемного сына Звезда "Большой разницы" усыновила ребенка год назад.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова
Украинская полиция планирует на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и заменить их немецкими MP-5, заявил глава ведомства Сергей Князев в интервью изданию "Обозреватель" в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 08:09
Экономика
На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»
Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Политика
Евросоюз завершил подготовку к жесткому Brexit
Брюссель заявил, что страны Евросоюза подготовились к "жесткому" Brexit, предупредив, что выход Великобритании из состава ЕС без сделки "все более вероятен".
Обновлено в 07:52
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Кино
«Хороший мальчик»: ко Дню щенка вышел специальный трейлер «Джона Уика»
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей
Обновлено в 09:50
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53