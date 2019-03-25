Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировойЭкономика сегодня 06:49
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что роль России в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить, пишет ФАН.
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Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Политика
Порошенко подаст в суд на канал «1+1»
Действующий президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, решил подать в суд на канал «1+1» олигарха Игоря Коломойского «за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству», заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Футбол
Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения
Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52
Футбол
Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ
Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.
Обновлено в 11:41
Финансы
«Газпром-медиа» получила годовую прибыль впервые с 2013 года
Чистая прибыль медиаподразделения «Газпромбанка», в котором консолидированы активы медиахолдинга «Газпром-медиа», составила 2,2 млрд рублей против убытка в 3,4 млрд рублей годом ранее, отмечается в годовой отчетности банка по МСФО.
Обновлено в 14:19
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемого в краже картины Куинджи
Обновлено в 11:58
Происшествия
СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии
В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Общество
В Минске задержали участников Дня воли
Обновлено в 13:02
Финансы
Торги на фондовом рынке США начались разнонаправленно
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику, в то время как инвесторы оценивают ситуацию с доходностью американских гособлигаций.
Обновлено в 10:52
Футбол
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Спорт
Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры
Обновлено в 14:41
Происшествия
Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
Обновлено вчера в 17:22
Здоровье
В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами в России
В Госдуме предложили внести изменения в законодательство на предмет поэтапного снижения использования в РФ искусственных трансжиров, содержащихся, в частности, в фастфуде, вплоть до полного запрета.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку
Бывший глава Росгеологии Роман Панов в понедельник объяснил свою отставку плановой ротацией.
Обновлено в 15:20
Здоровье
С начала года почти 33 тысячи украинцев заболели корью
«32 939 украинцев заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года», — сообщили представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Обновлено в 05:18
Футбол
Marca: «Реал» заинтересован в приобретении Мане
Первым приобретением Зидана стал защитник Эдер Милитао. Зидан вернулся в «Реал» 11 марта, сменив Сантьяго Солари.
Обновлено в 04:35
Политика
Дамаск назвал решение Трампа о Голанах нападением на суверенитет Сирии
Дамск назвал решение Дональда Трампа по Голанским высотам «вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность Сирии».
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41