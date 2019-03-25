Политика

Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировойЭкономика сегодня 06:49

Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что роль России в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить, пишет ФАН.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
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