Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировойЭкономика сегодня 06:49
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что роль России в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить, пишет ФАН.
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АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео.
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Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»
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Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
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Министерство иностранных дел Сирии заявило, что США стали врагами арабских стран после решения по Голанским высотам.
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В 2008 году, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уже треть (34%) россиян была готова голосовать через Интернет.
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Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Обновлено вчера в 17:22
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Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе установил рекорд национальной команды, проведя 30 матчей к 20 годам и 3 месяцам.
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Жена Николая Бандурина призналась в измене юмористу
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Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращения огня на границе с сектором Газа.
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Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
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Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
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Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
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Франция и Китай осуществят совместную лунную миссию в 2023-2024 году
Как уточнили в CNES, стороны планируют приступить к планированию новой миссии, призванной следить за состоянием океанов и влажностью почвы.
Обновлено в 16:18
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение света
План действий при чрезвычайных ситуациях активирован в транспортной системе Венесуэлы в связи с новыми масштабными отключениями электричества.
Обновлено в 16:10
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Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя
Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.
Обновлено в 09:29
Космос
В Германии предлагают захватывать ступени ракет самолетами
Обновлено в 07:46
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Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:25
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43