Политика

Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировойЭкономика сегодня 06:49

Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что роль России в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить, пишет ФАН.
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Польша признала роль СССР в победе над фашизмом

Взгляд.ру11:01

В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом

ТАСС11:18

В Кремле прокомментировали отказ Польши приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой

РЕН ТВ06:15

В Кремле не одобрили решение отмечать годовщину начала Второй мировой без РФ

Российская газета07:15

В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

RT на русском06:45

В Кремле осудили позицию Польши по празднованию годовщины Второй Мировой

РИА Новости06:23

Польша напомнила Кремлю об историческом контексте начала Второй мировой войны

Lenta.ru11:00
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Футбол

Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матча

Обновлено в 05:35
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди

Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52
Наука

Раскрыт механизм фотосинтеза пурпурных бактерий

В случае пурпурных бактерий Rhodopseudomonas palustris ученым приходится иметь дело с необычным фотосинтезом: микроорганизмы используют неорганические соединения в качестве доноров электронов.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Три бомбардировщика ВВС США подряд заметили у границ России

Три принадлежащих американским ВВС стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетали над Балтийским морем недалеко от Калининградской области, сообщили мониторинговые ресурсы.
Обновлено 22 марта в 20:19
Политика

Албания отменит визы для россиян

Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.
Обновлено в 09:50
Футбол

Погребняк посетит заседании комитета по этике РФС

Форвард "Урала" Павел Погребняк будет присутствовать на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:30
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро

По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Политика

Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки

Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Происшествия

СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии

В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Кино

Данил Стеклов: Люблю Москву и не смог бы жить в другом городе

Обновлено вчера в 08:54
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика

Киселев: Путин призывает выдавливать из себя Сталина

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова

Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Российские военные высадились в Венесуэле

Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 12:09
Спорт

Лыжник Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Skype

Сбой в работе сервиса для звонков и чата Skype наблюдается в городах США, Бразилии и Европы.
Обновлено в 11:53
Политика

Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Под Воронежем экс-полицейский получил срок за продажу вещдоков

В феврале 2017 года замначальника Кантемировского райотдела МВД подделал документы о возвращении владельцу ценных вещественных доказательств.
Обновлено в 11:43
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика

Вучич заявил о нежелании Сербии быть членом НАТО

Сербский президент назвал военный нейтралитет "естественным выбором", выступая на церемонии в память о жертвах бомбардировок НАТО в Югославии Сербия не хочет быть членом НАТО.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию

Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

В Крыму начались масштабные учения ВДВ

Обновлено в 05:09
Происшествия

Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире

Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
Обновлено в 12:04
Музыка

Музыкант Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет

Британско-американский музыкант Скотт Уокер умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил его лейбл 4AD, не уточняя причины смерти.
Обновлено в 08:44
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
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