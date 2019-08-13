Политика
Песков оценил общение Путина и ЗеленскогоИнфорос 07:36
Факт общения Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским Песков назвал положительным моментом, подчеркнув, что для главы российского государства, который является прагматичным собеседником, важен не сам разговор, а реализация пониманий и договоренностей, достигнутых ранее.
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Происшествия
Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 08:35
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Политика
Калужский радиотехнический институт попал под американские санкции
Согласно информации, помещенной на сайте Федерального реестра США, калужский научно-исследовательский радиотехнический институт действует «вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики» США.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Политика
CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке
В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
Обновлено в 11:58
Общество
Названы регионы России с большей долей семей среднего класса
Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.
Обновлено вчера в 06:14
Наука
В Германии разработают шестиместное электрическое аэротакси
Базирующаяся в Германии компания Fraundorfer Aeronautics разрабатывает летающее такси, которое сможет перевозить шесть человек одновременно.
Обновлено в 07:03
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский вышел из бизнеса, как и обещал
О планах выйти из бизнеса Зеленский рассказал в апреле этого года в эфире телешоу «Право на власть».
Обновлено в 08:54
Футбол
Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.
Обновлено в 11:33
Общество
Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии
Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Уфе экс-дознавательнице стало плохо в суде во время дачи показаний
Потерпевшая впервые пришла в суд для дачи показаний, однако спустя некоторое время после начала заседания ей вдруг неожиданно стало плохо.
Обновлено в 09:52
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Здоровье
Загрязнение воздуха оказалось более опасным для легких, чем курение
Загрязненная атмосфера влияет на легкие так же негативно, как и курение: способствует развитию хронической обструктивной болезни легких и других проблем с органами дыхания.
Обновлено в 11:00
Общество
Оппозиция подала заявки на две акции 24 августа
Обновлено в 11:59
Здоровье
Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Здоровье
В ВОЗ сообщили о резком росте заболеваемости корью по всему миру
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в мире.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Уральские казаки хотят создать зоополицию в Екатеринбурге
По замыслу, в экипажи зоополиции войдет по одному ветеринару, юристу и журналисту, а также по два казака для физической защиты.
Обновлено в 04:09
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Спорт
Президент СБР: Логинов может остаться без сборной, но ему это не нужно
Напомним, что Логинов и ряд других ведущих спортсменов мужской сборной отказываются подписывать предложенный СБР контракт, потому что в нем не учтены обязательства спортсменов перед их личными спонсорами и рекламодателями: Союз биатлонистов продал лучшие рекламные места на экипировке спорстменов, включая те, на которых раньше размещалась реклама личных спонсоров.
Обновлено в 09:06
Происшествия
На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес
Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
Пулковская обсерватория перенесет часть наблюдений в Крым
Пулковская обсерватория планирует перевести часть своих наблюдательных программ в Крымскую обсерваторию.
Обновлено в 12:15