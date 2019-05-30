Политика

Песков оценил экономическую ситуацию в РоссииRT на русском 07:18

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако отмечают, что макроэкономическая ситуация в стране стабильна.
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В Кремле оценили макроэкономическую ситуацию в России

РИА Новости05:47

Песков оценил экономическую ситуацию в России

RT на русском07:18

Макроэкономическая ситуация в России «абсолютно стабильна» – Песков

Эхо Москвы06:22

Песков оценил экономическую ситуацию в России

Независимое телевидение Севастополя08:00

Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с доходами жителей РФ

Народные новости05:46
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия

Полицейские в Москве преследуют подозреваемых в похищении двух человек

Сотрудники полиции на Щелковском шоссе организовали преследование двух автомобилей Hyundai Solaris, в которых находятся предполагаемые похитители двух человек в Балашихе.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В ДНР опубликовали видео допроса украинского диверсанта

Народная милиция самопровозглашенной ДНР опубликовала видеозапись с фрагментами допроса одного из восьми украинских военнослужащих, которые были задержаны на автомобиле после пересечения линии разграничения.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В США мужчина поджег себя возле Белого дома

В США мужчина совершил поджог у здания Белого дома, сообщает TMZ.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Общество

Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза

В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Кино

Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности

Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.
Обновлено в 06:25
Общество

Уральский бизнесмен купил дороги и требует с омичей деньги за проезд

Обновлено в 07:20
Наука

Популярность «13 причин почему» снова связали с ростом числа самоубийств

«13 причин почему» (13 Reasons Why) вышел в конце марта 2017 года, сериал рассказывает историю о старшекласснице, которая покончила с собой, оставив знакомым кассеты с описанием причин своего суицида.
Обновлено в 07:36
Культура

Александр Друзь извинился за конфликт с Бером

На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Политика

Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана

Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес

О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову

Обновлено в 06:12
Футбол

«Чайка» из села Песчанокопское допущена в ФНЛ

Клуб из села Песчанокопское, Ростовской области прошел лицензирование. "Чайка" не смогла с первого паза пройти лицензирование.
Обновлено в 05:57
Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать Икарди

По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Политика

В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Политика

Госдума одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем специальных средств сдерживания в отношении авиадебоширов.
Обновлено в 09:08
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Музыка

Песня Yesterday названа лучшей в истории

Обновлено в 07:16
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

20 лет назад погибли 53 человека в давке на минской станции «Немига»

20 лет назад в Минске, на станции метро "Немига", в вызванной дождем давке погибли 53 человека и пострадали еще более 150.
Обновлено в 09:08
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский премиальный производитель Ferrari официально продемонстрировал публике обновленную гибридную версию суперкара SF90 Stradale.
Обновлено в 03:25
Политика

Зеленский устроил перепалку с журналисткой канала Порошенко

На встрече с шахтёрами и близкими погибших при обвале в шахте во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой телеканала «Прямой», являющегося рупором экс-президента страны Порошенко.
Обновлено в 09:01
Наука

Сенсорные перчатки позволят роботам распознавать объекты на ощупь

Обновлено в 04:25
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