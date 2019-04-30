Политика

Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям ДонбассаИзвестия 05:32

Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
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Песков рассказал о «туристических» целях раздачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Газета.Ru06:55

В Кремле объяснили необходимость паспортизации ЛДНР

Новостной фронт06:25

Песков объяснил цель указа Путина о паспортах жителям Донбасса

Московский Комсомолец05:40

Песков рассказал о проблемах жителей ДНР и ЛНР из-за документов

RT на русском05:34

Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Известия05:32

Раскрыта еще одна причина упрощенного гражданства для жителей Донбасса

Lenta.ru05:43

Песков объяснил, что паспорта РФ позволят жителям Донбасса ездить не только в Россию

ТАСС05:20
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье

Врачи-волонтеры из Москвы и Петербурга в мае отправятся на Курилы

Двадцатая медико-просветительская экспедиция "Рубежи России" пройдет с 12 по 25 мая - на Курильский остров Итуруп отправятся врачи-волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил во вторник Фонд Андрея Первозванного, организующий акцию.
Обновлено в 07:45
Энергетика

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
Обновлено в 07:33
Политика

Путин попрощался с журналистами по-украински

Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Обновлено в 05:27
Политика

Трамп собирается ужесточить систему предоставления убежища мигрантам

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время ужесточить политику предоставления убежища мигрантам.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма

Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Здоровье

В Ярославской области удалось снизить уровень смертности по основным заболеваниям – Миронов

Глава региона Дмитрий Миронов в ежегодном докладе о работе за 2018 год назвали приоритетные направления развития здравоохранения в Ярославской области.
Обновлено в 07:53
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Спорт

Чемпиона мира по борьбе дисквалифицировали за допинг

Победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе 2014 года Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на год.
Обновлено в 06:27
Экономика

Безработица в еврозоне в марте упала до минимума с сентября 2008 года

В марте 2018 г. безработица в еврозоне составляла 8,5%, а в ЕС - 7%. В абсолютном выражении число безработных в ЕС в марте 2019 г. составило 15,907 млн человек, в зоне евро - 12,63 млн.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Космос

Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС

Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество

Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:57
Экономика

Utair может прекратить деятельность из-за долгов

Российская авиакомпания Utair допустила риск прекращения деятельности компании из-за накопившихся долгов.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В подмосковном торговом центре обрушился потолок

Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Кино

Скончался знаменитый режиссер Джон Синглтон

Режиссер Джон Дэниел Синглтон скончался в США в возрасте 51 года.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге

Обновлено в 06:14
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