Политика
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям ДонбассаИзвестия 05:32
Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
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Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье
Врачи-волонтеры из Москвы и Петербурга в мае отправятся на Курилы
Двадцатая медико-просветительская экспедиция "Рубежи России" пройдет с 12 по 25 мая - на Курильский остров Итуруп отправятся врачи-волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил во вторник Фонд Андрея Первозванного, организующий акцию.
Обновлено в 07:45
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России
Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Трамп собирается ужесточить систему предоставления убежища мигрантам
Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время ужесточить политику предоставления убежища мигрантам.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Здоровье
В Ярославской области удалось снизить уровень смертности по основным заболеваниям – Миронов
Глава региона Дмитрий Миронов в ежегодном докладе о работе за 2018 год назвали приоритетные направления развития здравоохранения в Ярославской области.
Обновлено в 07:53
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Спорт
Чемпиона мира по борьбе дисквалифицировали за допинг
Победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе 2014 года Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на год.
Обновлено в 06:27
Экономика
Безработица в еврозоне в марте упала до минимума с сентября 2008 года
В марте 2018 г. безработица в еврозоне составляла 8,5%, а в ЕС - 7%. В абсолютном выражении число безработных в ЕС в марте 2019 г. составило 15,907 млн человек, в зоне евро - 12,63 млн.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Космос
Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС
Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество
Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:57
Экономика
Utair может прекратить деятельность из-за долгов
Российская авиакомпания Utair допустила риск прекращения деятельности компании из-за накопившихся долгов.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Кино
Скончался знаменитый режиссер Джон Синглтон
Режиссер Джон Дэниел Синглтон скончался в США в возрасте 51 года.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14