Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина в интервью Financial Times об изжившей себя либеральной идее.

Песков объяснил слова Путина об изжившей себя либеральной идее

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