Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительствеRT на русском 06:32

Речь идет не об увеличении зарплат, а о возвращении 10 процентов, которые срезали в 2015 году. Тогда решение принималось в связи с дефицитом бюджета, а сейчас он исполняется с профицитом. Факторы, требующие урезания зарплат, исчезли.

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Происшествия Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.

Футбол «Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.

Экономика АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Общество Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).

Гаджеты Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки Творческое объединение Gazgolder, совладельцем которого является Баста, совместно с группой компаний Inventive Retail Group объявило о запуске бренда аудиотехники Z. Под брендом будут выпускать наушники и колонки.

Политика Госдума приняла закон о посещении реанимации Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Кино Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.

Энергетика «Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге «Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Футбол «Локомотив» видеороликом представил финал Кубка России Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный предстоящему финальному матчу Кубка России против «Урала».

Экономика В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.

Политика Зеленский решил распустить Раду Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Единоборства Малиньяджи плюнул в лицо Лобову во время дуэли взглядов Бывший чемпион мира по боксу американец Пол Малиньяджи плюнул в лицо ирландскому бойцу российского происхождения Артёму Лобову во время дуэли взглядов перед их боем в промоушене Bare Knuckle FC.

Происшествия Задержан вице-губернатор Ростовской области Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.

Политика Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики.

Политика Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке Члены Совета Безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.

Здоровье В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.

Армия и оружие Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.

Энергетика Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.

Происшествия Известного телеведущего избили в Москве Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".