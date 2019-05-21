Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительствеRT на русском 06:32

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Речь идет не об увеличении зарплат, а о возвращении 10 процентов, которые срезали в 2015 году. Тогда решение принималось в связи с дефицитом бюджета, а сейчас он исполняется с профицитом. Факторы, требующие урезания зарплат, исчезли.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:40

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