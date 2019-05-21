Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительствеRT на русском 06:32

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

RT на русском06:32

Песков подтвердил, что чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты

Life.ru06:02

Сотрудникам Кремля и Белого дома вернули докризисные зарплаты

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ТАСС05:37

Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле

РИА Новости05:36

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РБК05:35

Песков отреагировал на повышение зарплат чиновникам

Газета.Ru05:39
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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