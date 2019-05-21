Политика
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительствеRT на русском 06:32
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Обновлено в 05:13
Политика
В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ
Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
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Политика
В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти
Польша и Украина, через которые нефть по «Дружбе» идёт транзитом в другие страны Европы, остановили приём нефти 24 и 25 апреля соответственно.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 07:45
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
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Музыка
Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Политика
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского
Обновлено в 06:29
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Локомотив» видеороликом представил финал Кубка России
Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный предстоящему финальному матчу Кубка России против «Урала».
Обновлено в 05:01
Общество
Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Здоровье
В российских поликлиниках не хватает врачей
В России 53% респондентов заявили, что часто сталкивались с ситуацией, когда нужного врача не было в поликлинике, к которой они прикреплены.
Обновлено в 06:11
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Политика
На Украине начала работу миссия МВФ
"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Авто
Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» выставили на продажу
Продавцом выставленных на продажу грузовик является магазин, который занимает реализацией с 2011 года техники и запчастей к ним.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Транспорт
Шесть набережных благоустроят в Москве в 2019 году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как благоустроят набережные Москвы-реки и реки Сходня.
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину
Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
Обновлено в 05:50
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Гагарина тяжело переживает разрыв с Меладзе
Полина Гагарина получила признание широкой публики в то время, когда сотрудничала с Константином Меладзе.
Обновлено в 07:12