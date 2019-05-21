Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительствеRT на русском 06:32

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Политика На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).

Политика Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.

Политика Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию «Голос», лидером которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Происшествия Суд продлил арест фигурантам дела Абызова Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Кино Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.

Политика Зеленский уволил Муженко с должности главы Генштаба Украины «Освободить Муженко с должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооружённых сил Украины», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Финансы В Минфине допустили снижение объема предложения ОФЗ Минфин допускает сокращение объема предложения ОФЗ во втором полугодии в случае отсутствия негативных факторов из-за перевыполнения плана, заявил журналистам директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Политика Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности «Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.

Общество Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.

Экономика ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.

Политика С сайта администрации президента Украины удалили новости о Порошенко С официального сайта президента Украины удалили все новости с упоминанием бывшего главы государства Петра Порошенко.

Происшествия МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.

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Футбол Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы Футболист лондонского "Арсенала" армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку, сообщается на сайте "канониров".

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