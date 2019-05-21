Политика
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительствеRT на русском 06:32
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 11:08
Политика
Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука
Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию «Голос», лидером которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Кино
Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках
Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский уволил Муженко с должности главы Генштаба Украины
«Освободить Муженко с должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооружённых сил Украины», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
Обновлено в 11:57
Финансы
В Минфине допустили снижение объема предложения ОФЗ
Минфин допускает сокращение объема предложения ОФЗ во втором полугодии в случае отсутствия негативных факторов из-за перевыполнения плана, заявил журналистам директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
Обновлено в 11:40
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 07:45
Политика
Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому
Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Общество
Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки
Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 08:14
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Обновлено в 11:00
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Политика
С сайта администрации президента Украины удалили новости о Порошенко
С официального сайта президента Украины удалили все новости с упоминанием бывшего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 11:44
Происшествия
МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»
В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Футбол
Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы
Футболист лондонского "Арсенала" армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку, сообщается на сайте "канониров".
Обновлено в 06:43
Футбол
Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛ
Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Индийский Spyder сбил Ми-17 по ошибке
Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства по ошибке сбил вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, пишет «Российская газета».
Обновлено в 09:29