Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительствеRT на русском 06:32

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников

Газета.Ru08:08

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

RT на русском06:32

Песков подтвердил рост зарплат в Кремле и правительстве

РБК05:35

Песков прокомментировал повышение зарплат чиновникам Кремля

Московский Комсомолец05:46

Песков подтвердил, что госслужащим вернули зарплаты, сокращавшиеся на 10%

ТАСС05:37

Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле

РИА Новости05:36

Песков подтвердил, что чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты

Life.ru06:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
Общество

Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме

Обновлено в 09:29
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Транспорт

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Политика

Зеленский назначил главу президентской администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 12:55
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика

США ввели санкции против трех организаций из России

Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Авто

Mercedes-Benz в России отзывает 18 автомобилей

Обновлено в 10:38
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Гаджеты

Reuters: смартфоны Huawei не смогут обновлять Android

Как сообщает Reuters, американская корпорация Google приостановила бизнес-отношения с крупнейшей китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies.
Обновлено 19 мая в 17:10
Футбол

«Локомотив» прилетел в Самару на финал Кубка России

«Локомотив» прилетел в Самару, где 22 мая сыграет в финале Олимп-Кубка России с «Уралом».
Обновлено в 11:42
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика

Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Жена Цекало Дарина Эрвин оголила грудь за работой

Поклонники продюсера Александра Цекало теперь понимают, почему он так увлекся моделью и художницей Дариной Эрвин, которая в два раза его моложе.
Обновлено в 02:39
Политика

Васильева рассказала Путину об увеличении зарплат учителей

Министр просвещения Ольга Васильева представила президенту России Владимиру Путину доклад о работе с региональными властями по улучшению материальных условий для учителей.
Обновлено в 08:36
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Ростове задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш

В Ростове задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 03:58
Футбол

Футболисты «Севильи» интересны «Спартаку» и «Локомотиву»

Как сообщает ABC de Sevilla, полузащитник Даниэл Каррису интересен московскому "Спартаку", а защитник Алейш Видаль - "Локомотиву".
Обновлено в 11:34
Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Как F-22 встретили российские ракетоносцы у побережья США

Обновлено в 12:48
Авто

Toyota представила роскошный минивэн Granvia

8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
Обновлено в 08:37
Театры

Лариса Луппиан назначена худруком Театра имени Ленсовета

Супруга актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан официально стала художественный руководителем Театра имени Ленсовета, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 09:16
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Музыка

Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»

Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 13:02
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное