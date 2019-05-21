Политика

Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновниковГазета.Ru 08:08

Чиновникам вновь стали платить зарплаты, которые были урезаны в 2015 году антикризисным указом президента. С 1 января они получают на 10% больше от месячного содержания чиновника. Оно включает в себя оклад и премии.
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Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников

Газета.Ru08:08

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

Ведомости01:45

РБК: чиновникам Кремля и Белого дома восстановили докризисный уровень зарплаты

Коммерсантъ02:59

Впервые за четыре года не вышел антикризисный указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц на 10%

Эхо Москвы06:31

Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты

URA.Ru00:45

Путин разморозил зарплаты чиновникам Кремля и Белого дома

РБК00:00

СМИ: чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

Говорит Москва00:57
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Политика

Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России

Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Обновлено в 04:17
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Экономика

Дочь Лужкова продала за $20 квартиры стоимостью $2,6 млн

Обновлено в 07:24
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории

Обновлено в 07:45
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Здоровье

Онколог назвал продукты, повышающие риск возникновения опухолей

Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижный образ жизни являются ключевыми факторами образа жизни, которые повышают риск появления опухолей, рассказал главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн.
Обновлено в 06:56
Политика

Туристы начали отменять брони в Абхазии из‐за акции протеста

Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина рассказала, что туристы начали отказываться от отдыха в республике из-за акции протеста в Сухуми.
Обновлено в 08:24
Общество

Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Общество

Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ

Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Кино

Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Авто

Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» выставили на продажу

Продавцом выставленных на продажу грузовик является магазин, который занимает реализацией с 2011 года техники и запчастей к ним.
Обновлено в 04:58
Общество

Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки

Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 08:14
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70

Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Политика

Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Политика

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Боевики напали на российскую базу в Сирии

19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Транспорт

Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс

Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Политика

Крымские татары отреагировали на фотоподлог посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев дал комментарий после того, как посольство Украины в США опубликовало фотографию из архива Музея памяти жертв холокоста и назвало ее снимком с изображением депортации крымских татар.
Обновлено в 08:05
Политика

Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Политика

Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве

Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:29
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