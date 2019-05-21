Политика
Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновниковГазета.Ru 08:08
Чиновникам вновь стали платить зарплаты, которые были урезаны в 2015 году антикризисным указом президента. С 1 января они получают на 10% больше от месячного содержания чиновника. Оно включает в себя оклад и премии.
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Политика
Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Экономика
Дочь Лужкова продала за $20 квартиры стоимостью $2,6 млн
Обновлено в 07:24
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский решил распустить Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Онколог назвал продукты, повышающие риск возникновения опухолей
Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижный образ жизни являются ключевыми факторами образа жизни, которые повышают риск появления опухолей, рассказал главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн.
Обновлено в 06:56
Политика
Туристы начали отменять брони в Абхазии из‐за акции протеста
Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина рассказала, что туристы начали отказываться от отдыха в республике из-за акции протеста в Сухуми.
Обновлено в 08:24
Общество
Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму
Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Общество
Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ
Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Кино
Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Авто
Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» выставили на продажу
Продавцом выставленных на продажу грузовик является магазин, который занимает реализацией с 2011 года техники и запчастей к ним.
Обновлено в 04:58
Общество
Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки
Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 08:14
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70
Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Политика
Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Политика
Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации
Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Боевики напали на российскую базу в Сирии
19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Политика
Крымские татары отреагировали на фотоподлог посольства Украины
Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев дал комментарий после того, как посольство Украины в США опубликовало фотографию из архива Музея памяти жертв холокоста и назвало ее снимком с изображением депортации крымских татар.
Обновлено в 08:05
Политика
Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Политика
Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве
Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой
Обновлено в 07:29