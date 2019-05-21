Политика

Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновниковГазета.Ru 08:08

Чиновникам вновь стали платить зарплаты, которые были урезаны в 2015 году антикризисным указом президента. С 1 января они получают на 10% больше от месячного содержания чиновника.
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Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников

Газета.Ru08:08

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

RT на русском06:32

Песков прокомментировал повышение зарплат чиновникам Кремля

Московский Комсомолец05:46

Песков подтвердил, что чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты

Life.ru06:02

Песков подтвердил, что госслужащим вернули зарплаты, сокращавшиеся на 10%

ТАСС05:37

Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле

РИА Новости05:36

Песков подтвердил рост зарплат в Кремле и правительстве

РБК05:35
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
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Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
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Происшествия

Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка

Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Упал со стремянки. Очнулся. Нашел 15 миллионов, а вокруг трупы

Юра-мастер хотел в топы YouTube, полез на стремянку, спикировал и сломал руку.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Сегодня Любовь Полищук могла бы отметить 70-летие

Как вспоминает сегодня, 21 мая, в день рождения актрисы, телеканал "МИР 24", кинослава обрушилась на Любовь после эпизода без слов в фильме "12 стульев" – в сцене знойного танго с Остапом Бендером (Андреем Мироновым).
Обновлено в 09:45
Игры

Sony показала захватывающие возможности PlayStation 5

Обновлено в 09:23
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
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Стали известны сроки и стоимость реконструкции «Авроры» в Краснодаре

Обновлено в 09:12
Здоровье

В России зафиксирован рост заболеваемости раком на 23,7%

Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%. По информации РБК, на данный момент на учёте стоит 3,76 млн больных раком.
Обновлено в 10:17
Кино

К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло

За последние четыре года Group-IB, как указано в ее сообщении, добилась в досудебном порядке удаления более 180 тыс. пиратских ссылок на «Игру престолов».
Обновлено в 09:47
Общество

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Общество

Екатеринбуржцы предложат места строительства храма Святой Екатерины

Власти Екатеринбурга соберут предложения горожан о возможных местах строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 02:11
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Как рассказала ТАСС адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, защита футболиста также обжаловала приговор.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

На Украине заработала экспертная миссия МВФ

Представитель Международного валютного фонда заявил, что экспертная миссия организации начала свою работу на Украине.
Обновлено в 03:10
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Технологии

Блогеры смогут давать своим страницам в ЖЖ собственное доменное имя

Блогеры смогут давать блогам в ЖЖ собственное доменное имя, сообщает LiveJournal.
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Теннис

Донской проиграл в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Евгений Донской не прошел во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. Соревнования проходят в Париже.
Обновлено вчера в 13:37
Культура

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея

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Армия и оружие

На Украине создали боевой робот «Ласка»

Специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали боевого робота.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

Обновлено вчера в 11:44
Спорт

Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми

Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Зеленский объяснил роспуск Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил роспуск Верховной рады низким доверием граждан к парламенту, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Хоккей

Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой

Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
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Армия и оружие

Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
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