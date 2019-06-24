Политика
Песков объяснил причины русофобской истерии в ГрузииТК Звезда 06:36
По словам пресс-секретаря российского президента, ситуация в Грузии подогревается изнутри радикальными элементами. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков с сожалением констатировал, что в Грузии нагнетается русофобская истерия.
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с чего всё началось
Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.ТАСС06:04
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Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Обновлено в 10:08
Экономика
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НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Транспорт
Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии
Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:57
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 11:32
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс сожалеет о том, что его корпорация позволила Google запустить Android.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в канадском самолете после посадки
Пассажирка самолета Квебек – Торонто уснула во время полета. Однако девушку никто не разбудил после посадки.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.
Обновлено в 07:07
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
В Сети появились характеристики смартфона Honor 9X
Инсайдер под ником RODENT950 часто одним из первых публикует достоверные новости, касающиеся техники Huawei.
Обновлено в 10:12
Общество
Власти Ленобласти пообещали трудоустроить бывших сотрудников Ford
Власти Ленобласти готовы трудоустроить бывших работников завода Ford во Всеволожске, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.
Обновлено в 09:30
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать»
У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.
Обновлено в 05:33
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Наука
Ученые нашли в какао лекарство от ожирения и диабета
Обновлено 21 июня в 11:51
Политика
Украина ответила России по транзиту газа
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Футбол
«Урал» реализовал около 1000 абонементов со старта продаж
Болельщики екатеринбургского «Урала» выкупили около 1000 абонементов на первом этапе продаж.
Обновлено в 11:44