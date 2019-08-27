с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

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