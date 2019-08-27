Политика
РБКПесков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиационно-космическом салоне МАКС, следует из видеозаписей "Комсомольской правды" и ТВЦ.Медиазонавчера в 09:56
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ФАН 06:15
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
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Экономика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
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На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.
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В Японии начались сильные ливни, которые заставили эвакуировать около 850 тысяч местных жителей. Причина — возникшая угроза оползней.
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«Барселона» может представить Неймара в четверг
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