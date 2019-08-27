Политика
РБКПесков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:36
с чего всё началось
Президент Владимир Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиационно-космическом салоне МАКС, следует из видеозаписей "Комсомольской правды" и ТВЦ.Медиазонавчера в 09:56
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