Политика
Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде ПобедыКапитал страны вчера в 07:50
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.
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Песков объяснил, почему на парад 9 мая не приедут иностранные лидеры
Комсомольская правдавчера в 06:58
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Политика
Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Театры
Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика
В Венесуэле весь день продолжались вооруженные стычки на улицах
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуадо объявил о финальной стадии операции «Свобода» против действующего президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 19:22
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала чудом встречу с Прохором Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала для фанатов в микроблоге в Instagram короткое видео, где назвала встречу с Прохором Шаляпиным настоящим чудом.
Обновлено в 01:58
Политика
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР
Обновлено вчера в 23:52
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Футбол
Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:51
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Украинская армия способна внезапно нанести удар на границе с Россией, заявил «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек
Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Фамильные деревья семей появились около Алтайского центра «Дар»
Около 400 саженцев высадили на территориях ведущих медицинских организаций региона: перинатальном центре «ДАР», Краевой клинической больнице и в горбольнице №5.На площадке центра «Дар» собрались семьи, дети которых родились именно в этом лечебном учреждении.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»
Обновлено в 03:34
Общество
Введен особый противопожарный режим
На территории города Троицка и Троицкого района действует особый противопожарный режим.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Чемпионов
На стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем».
Обновлено в 00:00
Кино
Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»
Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
Обновлено 29 апреля в 15:22
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено вчера в 17:13
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:06
Кино
Эта сцена из «Мстителей: Финал» намекает на события четвертой фазы киновселенной
Фанаты продолжают пристально изучать «Мстителей: Финал» — уж слишком там много пасхалок и отсылок.
Обновлено в 03:00
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Культура
Из Петербурга в Нур-Султан прилетела «Блокадная виолончель»
Выставка «Блокадная виолончель» из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства открылась в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана).
Обновлено в 03:29