Политика

Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина
Ведомости
вчера в 19:16

Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24». «Насколько я знаю, у него нет телефона», – отметил он. Песков сравнил наличие смартфона с добровольным эксгибиционизмом.
Ведомостивчера в 19:16
Дмитрий Песков
Вы заведомо, беря в руки смартфон, считаете, что ставите галочку: я готов выставлять всё напоказ… Этого не должно быть у президента. Тем более такой страны, как Россия, и такого президента, как Путин.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельNews.ru вчера в 16:50

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Песков объяснил отсутствие смартфона у Путина

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РИА Новостивчера в 16:02
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Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
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