Политика
Песков объяснил отсутствие у Путина мобильного телефона
Песков объяснил отсутствие у Путина мобильного телефонаLenta.ru01:47
Президент России Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, поскольку это предполагает чрезмерную открытость. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Lenta.ru01:47
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Вы заведомо, беря в руки смартфон, считаете, что ставите галочку: я готов выставлять всё напоказ… Этого не должно быть у президента. Тем более такой страны, как Россия, и такого президента, как Путин.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельNews.ru вчера в 16:50
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