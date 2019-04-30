Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеровИзвестия 05:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Читать в источнике
Оценить336
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено в 19:25
Авто
JAC представил полностью электрический кроссовер JAC iEVS4
JAC представил полностью электрический кроссовер с названием JAC iEVS4, в котором используется установка третьего поколения, созданная специальным подразделением компании.
Обновлено в 13:16
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Политика
Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Кино
В «Галерее» открыли выставку, посвященную закулисью «Ленфильма»
Выставка студии «Ленфильм» открылась в торговом комплексе «Галерея». Она посвящена съемкам самых известных фильмов.
Обновлено в 17:50
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Наука
Армия Индии сообщила об обнаружении следов снежного человека
Со следами мифического йети столкнулись бойцы альпинистской экспедиционной группа индийской армии 9 апреля.
Обновлено в 10:30
Политика
Растет число пострадавших в столкновениях в Венесуэле
Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает «Интерфакс».30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.
Обновлено в 16:21
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Авто
BMW построит собственный завод в России
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Участник банды Басаева получил 13 лет колонии за нападение на военных
Верховный суд Дагестана приговорил Ризвана Муласанова – участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба – к 13 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 19:24
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено в 16:06
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ
«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов
Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено в 20:00
Общество
ГИБДД разрабатывает новый способ лишения «прав»
Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров рассказал о планах Госавтоинспекции ужесточить порядки в сфере лишения и выдачи гражданам водительских документов.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Общество
Гуаньча (Китай): говорят, что места, где используются напольные унитазы должны кануть в лету – как бы не так! (Гуаньча)
Сато Маньчунь, специалист, занимающийся туалетами, опубликовал в своем аккаунте в Твиттере данные по использованию напольных унитазов в Японии: почти 20% молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет не будут использовать напольные унитазы, кроме того, в большинстве своем молодое поколение даже не знает, что это такое.
Обновлено в 19:38
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика
Порошенко и Зеленский договорились встретиться
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Космос
На МКС зафиксировали проблему в системе энергоснабжения
На Международной космической станции зафиксировали проблему в системе энергоснабжения, сообщает в понедельник НАСА.
Обновлено вчера в 16:17