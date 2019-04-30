Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеровИзвестия 05:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
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Происшествия
В Кемерове из-за мусорки сгорели три дома
Обновлено в 11:20
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено в 21:50
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество
Парижане посоветовали брать на пикник легкие закуски
Практичные французы предпочитают не тратить слишком много времени на подготовку пикника и берут с собой простые закуски: сыр, ветчину, овощи, вино.
Обновлено в 20:27
Политика
Венесуэла начала расследование попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать расследование попытки госпереворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:42
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено в 18:38
Наука
Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Музыка
Роскосмос опубликовал видео с танцующими «на МКС» балеринами
Корпорация «Роскосмос» выложила на свой YouTube-канал видео, в котором танцовщики балета Большого театра выступают на фоне макета Международной космической станции.
Обновлено в 19:37
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала с победой дочери на «Голосе»
Для своего первого выходя в свет после скандала артистка выбрала строгий брючный костюм.
Обновлено в 10:06
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Транспорт
В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 17:20
Общество
Пес-мотоциклист разъезжает по США
В Сети опубликовали видео, как пес-мотоциклист путешествует по США. Ролик все больше набирает популярность.
Обновлено в 22:35
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Кино
Мэйси Уильямс призналась, что Арья Старк не заслужила своей судьбы в третьем эпизоде «Игры престолов»
Экранная Арья Старк призналась, что даже её бойфренд предполагал, что сразиться с Королем Ночи на мечах должен был Джон Сноу.
Обновлено в 17:00
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Наука
У певчих птиц нашли лишнюю хромосому в половых клетках
Обновлено в 06:50
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено в 10:23
Общество
Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:15
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03