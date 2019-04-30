Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеровИзвестия вчера в 05:27

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.

Авто В Сети показали первые изображения новой Lada Granta Sport Начало производства запланировано на август нынешнего года, а в начале лета может появиться «переходная» модификация Drive Active, которая получит новый дизайн и подвеску, но прежний двигатель мощностью 98 или 106 л.с. Как и модель Vesta Sport, обновлённая Granta Sport будет выпускаться небольшими партиями подразделением Lada Sport.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.

Авто Aurus полностью рассекретил кабриолет для парада Победы За 10 дней до парада Победы Aurus представил новый кабриолет — четвертую модель после седана и лимузина Senat, а также минивэна Arsenal.

Общество В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".

Политика Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

Происшествия Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.

Политика Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.

Авто Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Политика Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.

Шоу-бизнес Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.

Армия и оружие Россия и Турция начали консультации по истребителям пятого поколения Россия и Турция начали консультации по авиационной технике, включая тематику истребителей пятого поколения, заявил 30 апреля журналистам замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин на выставке военной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

Авто Стартовали российские продажи Kia ProCeed Компания Kia объявляет начало российских продаж модели ProCeed в кузове шутинг-брейк.

Происшествия Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.

Происшествия Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.

Общество РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.

Политика Путин назначил нового посла России в Белоруссии Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Политика Зеленский встретился с главой УПЦ МП Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

Гаджеты Дизайнер‐любитель представил свое видение iPhone Xl Slide Дизайнер Hasan Kaymak создал альтернативный вариант iPhone Xl, на который ранее с критикой обрушились многие интернет-пользователи.

Космос Космический зонт может остудить Землю Ключевым элементом резервного космического энергоклиматического комплекса, выполняющим регулирование термического режима земной атмосферы, является солнечнопарусный корабль, барражирующий авторегулятор климата (БАРК), — цитирует издание сообщение корпорации.

Транспорт В ГИБДД появятся «черные списки» водителей В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.