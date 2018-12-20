Политика
Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина
Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у ПутинаВедомости19:16
Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24». «Насколько я знаю, у него нет телефона», – отметил он. Песков сравнил наличие смартфона с добровольным эксгибиционизмом.
Ведомости19:16
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Вы заведомо, беря в руки смартфон, считаете, что ставите галочку: я готов выставлять всё напоказ… Этого не должно быть у президента. Тем более такой страны, как Россия, и такого президента, как Путин.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельNews.ru 16:50
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