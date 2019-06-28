Политика

Песков объяснил отношение Путина к либерализмуLenta.ru 08:44

Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими». Российский лидер «далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах», добавил его пресс-секретарь.
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Кремль: Путину близки идеи либерализма, но он против их навязывания

Коммерсантъ08:48

В Кремле пояснили слова Путина про либерализм

Газета.Ru07:53

Песков рассказал об отношении Путина к либеральным идеям

Интерфакс07:57

Песков объяснил слова Путина об изжившей себя либеральной идее

РБК07:44

Песков: сам либерализм Путину близок, но он против агрессивного навязывания этих идей

ТАСС07:43

Песков прояснил позицию Путина по либерализму

Вести.Ru08:10

Назло Фукуяме: Путин выразил свое отношение к либеральной идее

Красная веснавчера в 17:07
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Культура

Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником

Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Более 300 туристов из России застряли в аэропорту Антальи

Вылет должен был состояться 27 июня в 18:50, но был перенесен на утро пятницы. О причинах задержки в аэропорту не сообщили.
Обновлено в 04:19
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Общество

Треть июньской нормы осадков выпала в Москве со среды

Со второй половины среды к 9:00 пятницы в Москве выпало 31 мм осадков, или 31% от месячной нормы.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой

Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Политика

В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Политика

Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ

На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено вчера в 02:17
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Политика

Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Происшествия

Стало известно о задержании одного из руководителей «Рольфа»

В рамках уголовного дела против руководителей группы «Рольф» задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Политика

Один из освобождённых украинцев объявлен в розыск СБУ за дезертирство

Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий, который сегодня был доставлен в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
Обновлено в 13:27
Экономика

Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Гаджеты

Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10

Обновлено в 12:40
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Политика

ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве

Представители Фонда борьбы с коррупцией проникли в помещение, где застали группу молодых людей за подделыванием подписных листов в поддержку кандидатов, баллотирующихся в Московскую городскую думу.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

В сети появилось фото обнаженной Юлии Снигирь

Ну, а кто не помнит, напомню, что полностью Юлия разделась для любовной сцены фильма Обитаемый остров.
Обновлено в 05:53
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