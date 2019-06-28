Политика
Песков объяснил отношение Путина к либерализмуLenta.ru 08:44
Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими». Российский лидер «далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах», добавил его пресс-секретарь.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Происшествия
Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку местной газеты
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Антон Макарский рассказал о своих «загулах» и уходах из семьи
Антон Макарский стал гостем передачи «Судьба человека», в которой рассказал немало подробностей о том, как строил отношения с Викторией Морозовой.
Обновлено в 11:30
Политика
Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы
Обновлено в 04:38
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Транспорт
В РЖД рассказали о транзитном потенциале проекта ВСМ Москва-Петербург
Для актуализации ВСМ Москва-Петербург РЖД выделят 100 млн рублей из собственных средств, планируют пересмотреть трассировку линейной части проекта, говорил замглавы монополии Андрей Макаров.
Обновлено в 11:58
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56
Транспорт
Очевидцы сообщают о подтоплении подъезда к терминалу B Шереметьево
Глубокая лужа образовалась на участке Лобненского шоссе примерно в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B московского аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Обновлено в 10:58
Происшествия
В России ужесточили наказание для пьяных водителей
Согласно вступившим в силу изменениям, если ДТП повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание для нетрезвого водителя предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет).
Обновлено в 02:56
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Авто
Раскрыто будущее огромных «ноздрей» BMW
Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.
Обновлено в 03:54
Космос
В Италию отправлены составные части модуля миссии «ЭкзоМарс-2020»
Российские специалисты сообщили, что Научно-производственное объединение имени Лавочкина отправило аэрокосмической корпорации Thales Alenia Space Italia составные части десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020».
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика
ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный
Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.
Обновлено вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сдержанно поздравила сестру с днем рождения
Певица и телеведущая Ольга Бузова очень скупо и сдержанно поздравила свою сестру с днем рождения.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой
В 2017 году любимая внучка знаменитой Алисы Фрейндлих Анна Тарасова вышла замуж. Ее избранником стал молодой актер Алексей Мышинский.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Ученые назвали 6 завтраков, напрасно считающихся полезными
Есть ряд овощей, которые станут просто небезопасным завтраком. Так, ученые отнесли к ним зелень, помидоры и огурцы.
Обновлено в 06:35
Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Обновлено в 09:33
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09