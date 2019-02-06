Песков объяснил колебания курса рубляГазета.Ru 11:33

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о девальвации рубля, отметил, что макроэкономически все стабильно, бывают колебания, которые во многом провоцируются спекулянтами.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о девальвации рубля, заявил, что макроэкономически все стабильно, бывают колебания рубля, которые во многом провоцируются спекулянтами. При этом, по словам Пескова, у Центробанка есть все инструменты для сглаживания таких эффектов.

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