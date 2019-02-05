Песков обвинил спекулянтов в колебании курса рубляNews.ru 04:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о девальвации рубля, отметил, что макроэкономически все стабильно, бывают колебания, которые во многом провоцируются спекулянтами.

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Колебания курса рубля провоцируются спекулянтами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Медиадень» Отвечая на вопрос о девальвации российской валюты, Песков отметил, что макроэкономическая ситуация в целом стабильна.

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