Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом ЭстонииИзвестия 02:56
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности. Об этом в субботу, 6 апреля, он рассказал в беседе с газетой Postimees.
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В Эстонии есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью. С нашей точки зрения, это не имеет никаких оснований. Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 03:16
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Песков: Путин на встрече с президентом Эстонии развеет страхи по поводу безопасности
Комсомольская правда02:17
Песков рассказал, какие страхи развеет Путин на встрече с президентом Эстонии
Московский Комсомолец02:31
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