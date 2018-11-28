Наличие у журналиста Брилева британского гражданства "не может являться поводом для обвинений или критики". Об этом сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны.

Наличие у телеведущего Сергея Брилёва гражданства Великобритании не является поводом для критики, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, Брилёв не нарушает никаких законов РФ, так как не является госслужащим.

Песков не считает двойное гражданство Брилёва «поводом для обвинений»

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