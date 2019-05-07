Политика
Песков не исключил встречи Путина с Помпео в СочиИзвестия 07:38
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может провести встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи 14 мая. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС.
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Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:20
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Обновлено в 12:53
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Армия и оружие
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Хоккей
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Авто
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Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в следующем сезоне может оказаться в "Тамбове".
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