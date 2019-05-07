Песков не исключил встречи Путина с Помпео в СочиИзвестия 07:38

Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может провести встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи 14 мая. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС.

Песков не исключил встречи Путина с Помпео в Сочи

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