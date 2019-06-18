Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31

Формулировки насчет каких-то „взрывов“ и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Энергетика Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5% Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Авто АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Политика Тимошенко рассказала, когда ГТС Украины сможет конкурировать с Россией Газотранспортная система Украины сможет составить конкуренцию России по транзиту газа в Европу через три года, при условии сотрудничества с инвесторами.

Политика Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Общество Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.

Кино Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019 Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.

Кино Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык» Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Авто Ограниченную партию Toyota Supra в РФ раскупили за 4 часа Лимитированная партия Toyota Supra была раскуплена в РФ всего за 4 часа.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.

Происшествия Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.

Футбол «Спартак» хочет расторгнуть контракт с Глушаковым Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. С тех пор он провел 173 игры в футболке красно-белой команды во всех турнирах и забил 23 гола.

Политика Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Наука Ученые нашли объяснение грусти в глазах собак Сравнив анатомию собак и волков, специалисты обнаружили, что у собак есть небольшая мышца, позволяющая им поднимать внутреннюю бровь домиком, в результате чего и появляется «детское» выражение беспомощности, перед которым трудно устоять.

Интернет Facebook, Google и Twitter создали альянс цифровой безопасности Facebook, Google, Twitter и крупные игроки рекламного рынка объявили о создании альянса цифровой безопасности, в рамках которого они намерены бороться с вредоносным контентом, сообщает издание The Drum.

Происшествия ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.