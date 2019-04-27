Политика
Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с ПутинымНародные новости 02:20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным может состояться летом нынешнего года. Соответствующие сведения приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Музыка
Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал
В результате первый номер, согласно итоговым подсчетам, получил 61,8% голосов телезрителей, а второй - 56,5%. Казалось бы, что зрители должны смириться со столь убедительной победой Микеллы.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Кино
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание
Короткое замыкание под облицовочной плиткой произошло в строящемся здании в центре Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Происшествия
«Сталингулаг» заявил об обысках у родственников предполагаемого автора телеграм-канала
Со вчерашнего вечера у всех родственников предполагаемого, по версии РБК, автора канала Сталингулаг проходят обыски.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
ДНР: под Горловку прибыли украинские снайперы
Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что получена информация о прибытии восточнее находящегося под контролем Киева населенного пункта Новгородского на позиции 53-й механизированной бригады снайперов.
Обновлено в 07:39
Политика
Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Авто
Назвали самые надежные китайские автомобили в России
Обновлено в 00:36
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины
Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС
Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Обновлено в 07:30
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин рассказал о нагрузке на бюджет при получении гражданства жителями Донбасса
Предоставление российского гражданства жителям Донбасса не окажет серьезной нагрузки на бюджет.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о своих планах после распада «Уральских пельменей»
Обновлено в 07:46
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Политика
Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Кино
Флаг «Мстителей 4» установили на Эльбрусе
Обновлено в 02:59
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08