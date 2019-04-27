Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с ПутинымНародные новости 02:20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным может состояться летом нынешнего года. Соответствующие сведения приводит РИА Новости.

Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с Путиным

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