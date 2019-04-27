Политика
Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с ПутинымНародные новости 02:20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным может состояться летом нынешнего года. Соответствующие сведения приводит РИА Новости.
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Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Семья Спартака Мишулина выиграла суд у лжевнука актера
С помощью суда семья Мишулина получила официальный документ, согласно которому Еремеев — не родственник Спартака Васильевича.
Обновлено вчера в 08:11
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Обновлено в 03:43
Общество
Слушания по делу Харви Вайнштейна закрыли от прессы
Суд в Нью-Йорке закрыл от прессы слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, передает CNN.
Обновлено вчера в 14:08
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес
«Место королевы шансона свободно»: Успенская после слухов о болезни сделала неожиданное признание
Обновлено в 03:00
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Политика
Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Фанаты «Мстителей» жестоко избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Кузьмина постоянно думает о смерти
После первой операции Кузьмина почувствовала себя хорошо, однако в 2017 году произошел рецидив.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Путин назвал необходимую для выдачи паспортов жителям Донбасса сумму
Объем средств на выдачу российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может составить 100 млрд рублей в течение в нескольких лет, это не такая огромная сумма, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено в 04:51
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50%
Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
Обновлено в 03:42
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Кино
Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Ким Чен Ын покинул Владивосток на поезде
Перед отъездом лидер КНДР принял участие в прощальной церемонии перед зданием вокзала Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию и отбыл из Владивостока на спецпоезде, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:22
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Политика
Лидер Китая поздравил Зеленского с победой на выборах
С избранием на пост президента Украины Владимира Зеленского поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, 27 апреля сообщает ИА Синьхуа.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье
Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:29
Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Обновлено в 02:59