Политика

Песков назвал темы встречи Путина и ПомпеоРоссийская газета 06:28

Сегодня вечером (после 18 по столичному времени) в Сочи президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Глава государства вернется в Сочи из Астраханской области.
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Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Помпео

Известия06:16

Песков раскрыл темы ближайших переговоров Путина и Помпео

RT на русском05:47

Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи 14 мая

Вечерняя Москвавчера в 15:27

Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео в Сочи

ТАСС05:34

Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Помпео

РИА Новости06:19

Кремль рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Помпео

Телеканал 360°06:25

Темы переговоров Путина и Помпео раскрыли в Кремле

Газета.Ru05:35
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Происшествия

Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов

В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Гаджеты

Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Религия

РПЦ: противники храма в Екатеринбурге пытаются расколоть общество

Обновлено в 06:12
Экономика

Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Политика

США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»

«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09
Общество

Суд Петербурга запретил строительство отеля в устье Смоленки

Заявители требовали признать незаконными разрешение на строительство комплекса отелей "Корабли" на Васильевском острове.
Обновлено в 06:32
Экономика

Арбитраж оставил в силе решение ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра»

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, отказавшегося пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение о законности приказа Банка России от 28 июля 2017 г. об отзыве лицензии у банка "Югра".
Обновлено вчера в 05:38
Политика

Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы

Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.
Обновлено в 05:15
Политика

Глава Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Руководитель администрации городского округа "Город Чита" Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая.
Обновлено в 04:45
Политика

Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США

МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в РФ

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.
Обновлено в 02:04
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ

Обновлено в 02:44
Политика

США запретили Европе разрабатывать оружие

США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Политика

Госдума приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты

Госдума на заседании во вторник приняла закон о расширении полномочий Счетной палаты России.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В Новокузнецке отстранили священника после инцидента с электрошокером

Обновлено в 01:25
Политика

Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Концерт бывшей жены Джигарханяна в храме Христа Спасителя сорвали

По сообщениям "Собеседника", Виталина Цымбалюк-Романовская несколько дней назад должна была выступить в московском храме, однако бывшая жена Джигарханяна так и не появилась на публике.
Обновлено в 05:36
Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Интернет

FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ

Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Наука

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Кино

Медведев поздравил актрису Лилию Юдину с юбилеем

Обновлено в 03:56
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

Обновлено в 06:35
Происшествия

Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет

Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:25
Технологии

АЭС «Аккую» строят в соответствии с графиком

Строительство атомной электростанции "Аккую", которую в Турции возводит "Росатом", будет вестись в соответствии с требованиями безопасности, высочайшими стандартами качества и согласно графику, сказано в сообщении, распространенном проектной компанией "Аккую Нуклеар".
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке

Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Обновлено в 06:27
Хоккей

Болельщики сборной Словакии освистали гимн Канады после матча на ЧМ-2019

Обновлено в 05:56
Музыка

Шнуров высказался о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:13
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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