Политика
Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокациейТАСС 06:03
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.
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Все то, что происходило — не что иное, как русофобская провокация, и вызывает нашу крайнюю обеспокоенность. Это и вопрос личной безопасности граждан России, и на фоне межпарламентского мероприятия. Давайте не забывать, что Грузия — страна, которую посещает большое число туристов из России.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:43
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