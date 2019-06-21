Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокациейТАСС 06:03

Все то, что происходило — не что иное, как русофобская провокация, и вызывает нашу крайнюю обеспокоенность. Это и вопрос личной безопасности граждан России, и на фоне межпарламентского мероприятия. Давайте не забывать, что Грузия — страна, которую посещает большое число туристов из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.

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