Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с ЗеленскимРБК 05:52
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой, ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 05:37
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