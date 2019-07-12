Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой, ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер.

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

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