Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в ТатарстанеМосковский Комсомолец 09:29

Ну, с вашей точки зрения, как? Ну вот я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение.

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