Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в ТатарстанеМосковский Комсомолец 09:29

Песков счёл его содержание оскорбительным. Верховный суд Татарстана прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про президента России Владимира Путина.
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Дмитрий Песков
Ну, с вашей точки зрения, как? Ну вот я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 07:41

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