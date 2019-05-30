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Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в ТатарстанеМосковский Комсомолец 09:29
Песков счёл его содержание оскорбительным. Верховный суд Татарстана прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про президента России Владимира Путина.
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Ну, с вашей точки зрения, как? Ну вот я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 07:41
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Отмена наказания за баннер «Путин - ***» - реакция на «унижение татар», заявил Шевченко
Казанский репортер13:22
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