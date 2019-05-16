Политика
Песков назвал оправданными задержания митингующих в ЕкатеринбургеМР7.ру 06:01
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, имели место быть провокации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными задержания на несанкционированных митингах против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщает ТАСС.
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«Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях»: Песков — о протестах у Драмы
Екатеринбург Онлайн05:43
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