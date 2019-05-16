Песков назвал оправданными задержания митингующих в ЕкатеринбургеМР7.ру 06:01

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, имели место быть провокации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными задержания на несанкционированных митингах против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщает ТАСС.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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